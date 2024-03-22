Логистическое спасение для армии: Фонд Порошенко за два года передал ВСУ полтысячи грузовиков DAF

Два года назад Фонд Порошенко начал проект по поставке в ВСУ британских грузовиков DAF. С тех пор в армию передали полтысячи грузовиков разного типа, ставших настоящим логистическим спасением для армии. Порошенко показал, в каком виде обычно машины приходят из Великобритании: "без кузова, с ржавыми баками, без аккумуляторной батареи, но надежный двигатель, надежная коробка передач без электроники. И мощные усилия нашей команды, многопрофильной станции технического обслуживания, модернизирующей и доводящей эти машины до рабочего состояния".

Как отмечает пресс-служба партии "Европейская солидарность" со ссылкой на портал Avto24, английские грузовики DAF YA и DAF Leyland стали базой для спецтранспорта военных. Техника не новая, но хорошо подготовлена и в добротном техническом состоянии. Она разрабатывалась и производилась непосредственно под задачи оборонных ведомств. Это полноприводные машины с колесной формулой 4х4.

Версия DAF YA-4442 до сих пор находится на вооружении многих армий мира. Тентовый бортовой грузовик комплектуется дизельным двигателем под 180 лошадиных сил и 6-ступенчатой раздаточной коробкой. Автомобиль пришелся по вкусу защитникам за выносливость и надежность. При этом нагрузка на переднюю ось достигает 5 т, а на заднюю – 7 т.

Несмотря на старые моторные дизельные версии, автомобиль в среднем берет 18 л солярки на 100 км пробега. Если сравнить с "шишигой" ГАЗ-66, то она в среднем тратит 25 л/100 км бензина. При этом она вдвое проигрывает "Яшке" в грузоподъемности.

Leyland DAF 4×4 комплектуется проверенным временем двигателем 5,9 л Turbo Diesel, выдающим 145 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач. Передний мост подключается, его пневматическое включение. Водителю управлять такой машиной помогает рулевой привод с гидравлическим усилителем. Это – гарантированная пятитонка. Может возить как грузы, так и личный состав, а также буксировать двухосные прицепы, полевые кухни, ремонтно-сервисные несамоходные агрегаты и даже пушки.

"Наши инженеры и механики пошли дальше и сделали из них нечто невероятное. Командные пункты для "Посейдонов" и систем РЭБ. Передвижные авторемонтные мастерские особенно сейчас нужны для восстановления боеспособности техники прямо на линии столкновения. Тентованные DAFы, чтобы можно было перевозить экипаж, – таких больше всего", – рассказывает Петр Порошенко.

"В войска уже передали 219 DAF Leyland. Славянск, Роботино, Гуляйполе, Дружковка – там вы увидите их всюду. Спросите у десантников, морпехов или артиллеристов – они дадут вам честный отзыв. Всего законтрактовано более 300 таких машин – за счет нашего с Мариной финансирования и присоединения ОО "Справа Громад", – отмечает пятый президент. Он также поблагодарил Министерство обороны Великобритании за юридическое и логистическое содействие этому проекту.

Свежий проект Порошенко на базе грузовика DAF YA – мобильный штабной пункт для армейской авиации. Его изготовили из огромных контейнеров, где страны НАТО передают в ВСУ артиллерийские снаряды. Контейнеры утеплены, оснащены системой обогрева и кондиционирования воздуха, имеют автономные генераторы, питающие аппаратуру, компьютеры, а также предметы обихода – холодильники, микроволновые печи, кофеварки.

В надстройке на шасси автомобиля находится непосредственно штаб, в котором обустроено шесть рабочих мест. Военные авиаторы могут планировать полеты и их сопровождение. На прицепе расположен бытовой блок с двухъярусными кроватями и ортопедическими матрасами. Кухня в виде тамбура оборудована бытовой техникой для еды. Для военнослужащих здесь даже по заявке поставили шесть небольших сейфов, где можно хранить личные вещи и документы.

Мы первые начали поставлять грузовики не единицами, а сотнями. Со второй половины марта 2022 года по сей день они прошли путь от Великобритании до украинского Востока и Юга, а их общее количество – вместе с Фоденами и другими – составляет уже более 500. Закупленные грузовики возят боеприпасы и другую технику. Наша команда гордится этой работой, а больше всего – словами благодарности от наших воинов", – говорит Порошенко.