Логистика Мирноград-Покровск заблокирована, – Таран

Политолог, бывший военный Виктор Таран сообщил, что ситуация на так называемом "Добропольском направлении" создает прямую угрозу для Покровской агломерации.

"В последнее время в сети обсуждают так называемое Добропольское наступление. Основная идея операции отрезать так называемые "заячьи уши" и отвести угрозу от Дружковки – Константиновки. 1-й Корпус Азов, бригады ДШВ и другие штурмовые подразделения сосредоточены на этом направлении. Такой захват "контрнаступлением" отвлекает вооруженные силы от Покровска. По сути, логистические пути в Покровск- Мирноград уже заблокированы", – пишет он.

Таран также отметил, что ситуация является критической и нужна соответствующая реакция.

"Не надо быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении. Руководство должно принять необходимые меры для усиления наших сил в Покровской агломерации. Нужно действовать!", – резюмировал бывший военный.