Логистика под угрозой: российские дроны на оптоволокне теперь бьют на 50 км, – Федоров

Российская оккупационная армия начала применять на войне против Украины дроны на оптоволокне с дальностью в 50 километров. Этими беспилотниками агрессор пытается бить по логистике Сил обороны.

Об этом в комментарии Business Insider заявил Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины. 50-километровая дальность превышает возможности большинства известных оптоволоконных дронов (обычная составляет от 10 до 25 километров).

Новая разработка врага "реально влияет на нашу логистику"

Помехозащищенные беспилотники большой дальности, управляемые по оптоволоконным кабелям, игнорируют радиоэлектронную борьбу, что делает их более опасными в бою.

Как правило, лучший шанс для солдата перехватить оптоволоконный FPV-дрон – сбить его из дробовика. Но для этого требуется бдительность, быстрая реакция, точность и немало удачи.

"Беспилотники на оптоволокне показали нам, что дроны, невосприимчивые к средствам РЭБ, действительно представляют весьма значительную угрозу для логистики и личного состава", – сказал Федоров.

Он отметил, что Украина разрабатывает технологии противодействия оптоволоконным БПЛА и тестирует эти идеи в нескольких бригадах.

Что известно о российских FPV-дронах на оптоволокне с повышенной дальностью

На некоторых прифронтовых территориях различные БПЛА противника стали настолько серьезной угрозой для важнейших маршрутов снабжения, что украинские солдаты накрыли дороги сеткой, чтобы защититься от ударов.

Федоров рассказал, что впервые услышал о российском оптоволоконном беспилотнике с дальностью действия 50 километров несколько недель назад, причем случаи применения в основном происходили в Донецкой области.

Такие дроны запускаються нечасто, поскольку ими относительно сложно управлять: "Он подвержен ветру, он тяжелый, и ему приходится преодолевать физические препятствия".

Катушка оптоволоконного кабеля, которую несет аппарат, также довольно большая, что делает его довольно "медлительным", сказал Федоров.

"Итак, хотя это и непросто, они это делают, в том числе в Покровске", – добавил министр.

Эксперты по беспилотникам утверждают, что создание оптоволоконных дронов с дальностью полета более 40 километров возможно, но при этом, безусловно, возникают проблемы. Помимо риска запутывания, вес катушки может вынудить разработчиков уменьшить размер боеголовки. А если производители дронов построят более крупные рамы для поддержки дополнительного веса, конечный результат может оказаться менее маневренным в бою.

Федоров подчеркнул, что Украина адаптируется к угрозе беспилотников с волоконно-оптическими кабелями, разрабатывая системы ударного действия, устраивая засады и даже пытаясь перерезать кабели, удерживающие аппараты в полете.

"Мы ищем ответную реакцию, и это, вероятно, подтолкнет поле боя в сторону автономных беспилотников, которые, как мы ожидаем и предвидим, станут следующим этапом этой войны", – предполагает глава Минцифры.

