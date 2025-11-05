Его назвали 'убийцей' Bayraktar: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' российского БПЛА 'Орион'

Российский БПЛА "Орион" состоит из запчастей и элементов, к производству которых привлечено не менее 43 предприятий. Треть из них пока не находится под санкциями.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины. На портале War&Sanctions ведомство обнародовало трехмерную схему указанного дрона, указав, какую деталь какая компания производит.

Эта информация доступна в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии".

Что известно о беспилотнике "Орион"

"Орион" (он же "иноходец") – это ударно-разведывательный БПЛА врага от подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт". Пропагандистские СМИ громко называют этот дрон "убийцей" Bayraktar.

Он имеет прямые крылья, V-образное хвостовое оперение, вес в одну тонну и способен нести до 250 кг полезной нагрузки (системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50, Х-БПЛА и т.д.).

Также "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль" (последняя, кстати, содержит почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей).

БПЛА "Орион" может летать на расстоянии до 250 км от точки запуска, а с ретранслятором – до 300 км. Продолжительность полета – до 30 часов.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что им известны данные 43 российских компаний, входящих в кооперацию по производству "Ориона":

против трети из них до сих пор не введены санкции ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов в продолжение войны против Украины;

среди идентифицированных предприятий – производители оптико-электронных систем, наземных станций связи, полимерно-композитных материалов и тому подобное.

"Разработки вроде "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирана и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах", – подчеркнула пресс-служба.

Разведчики призвали отрезать предприятия, обеспечивающие продукцию для ВПК РФ, от международных цепей поставок сырья и компонентной базы. Ключевым здесь будет синхронизация эффективных санкций и контроль за их выполнением.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство артиллерийских боеприпасов. В 2026-м она хочет выпустить 8 миллионов снарядов (в текущем году оккупанты выпустили около 7 миллионов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!