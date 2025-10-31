'Цифра тяжелая': Зеленский рассказал о планах России по наращиванию выпуска артснарядов и указал на вызов для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство артиллерийских боеприпасов. Речь идет о цифре в 8 миллионов снарядов в год.

По его словам, в этом году оккупанты выпустили около 7 миллионов, и стремятся превысить эту цифру в 2026 году. Об этом глава государства сказал в пятницу на встрече с журналистами.

"Они хотят увеличить артиллерию и минометы до 8 миллионов снарядов в год. Цифра тяжелая, но мы ее не боимся", – отметил глава государства.

В то же время, по словам Зеленского, российская оборонная промышленность сталкивается с проблемами из-за санкций. В частности, Москва не имеет достаточного количества комплектующих для ракет, поэтому нарастить их производство пока не может.

Президент подчеркнул, что самым большим вызовом для Украины остается борьба с российскими БПЛА – именно это направление, по его словам, сейчас требует усиленного развития и международной поддержки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел планирование дальнобойных операций с военным руководством государства. Он отметил, что единственным сценарием сейчас является принуждение России к окончанию войны – это надо делать так, как это возможно, и так, как реально сработает.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России существенно повлияли на топливную инфраструктуру страны-агрессора. Для большинства атак по заводам РФ использовалось оружие именно украинского производства.

