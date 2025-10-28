'Относительно дальнобойных поражений – 90-95% это наше оружие': Зеленский рассказал о потерях врага от ударов по РФ

Украинские дальнобойные удары по территории России существенно повлияли на топливную инфраструктуру страны-агрессора. Для большинства атак по заводам РФ использовалось оружие именно украинского производства.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами, где присутствовал OBOZ.UA. По его словам, 90–95% дальнобойных ударов осуществляется собственным оружием Украины, но используют и ракеты, произведенные в Европе: преимущественно Storm Shadow и SCALP в меньшем количестве.

Зеленский рассказал, что украинские атаки принесли убытки российской нефтепереработке:

"Россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива", – отметил он.

Из-за повреждения части нефтеперерабатывающих заводов объемы производства перераспределили между другими НПЗ, которые временно увеличили выпуск, в частности дизеля.

"Наша задача абсолютно понятна – продолжать свою работу на другие заводы, которые начали увеличивать объем, особенно дизеля – то, что я вижу в аналитике. И надо просто над этим ежедневно работать", – добавил глава государства.

Российские НПЗ останавливают работу после украинских атак

Как сообщал OBOZ.UA, Четвертый по мощности нефтеперерабатывающий завод России – Рязанский НПЗ остановил установку первичной перегонки сырой нефти. Нефтеперерабатывающий блок CDU-4 был "срочно остановлен" после того, как он загорелся в результате атаки украинских дронов.

Также после второй за месяц атаки Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил первичную переработку сырой нефти из-за повреждения одной из ключевых установок. . Предприятие принадлежит компании "Роснефть".

Кроме того сообщалось, в России признали, что они не справляются с атаками Сил обороны Украины на НПЗ и другие объекты на территории страны-агрессора, которые участились в последнее время. В связи с этим в минобороны РФ решили привлечь для их охраны резервистов.

