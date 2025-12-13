Одесщина пережила одну из самых массированных атак врага: повреждены объекты энергетики, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 13 декабря российская террористическая армия нанесла по Одесской области ракетно-дроновый удар. Это была одна из самых массированных атак врага по региону с начала войны.

Целью путинских террористов стали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия террора

По информации областной власти, в течение ночи были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания.

Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением. По предварительным данным, 4 человека пострадали. Информация о погибших не поступала.

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки. Также на месте обстрелов работают спасатели.

В главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что к ликвидации последствий вражеских ударов привлечено более 100 пожарных. Всю ночь спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий.

Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели ликвидировали масштабный пожар гражданского судна. В результате атаки ночью и утром возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией.

Также повреждения получили жилые дома, административное здание, гражданские автомобили и пожарное авто. По предварительной информации пострадали 4 человека.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью Россия атаковала Украину "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой, под ударами оказались, в частности, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

