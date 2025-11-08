Логистика затруднена, но закрепиться врагу не дают: что известно о ситуации в Покровске и Мирнограде

Ситуация в Покровске и Мирнограде (Донецкая область) по состоянию на 8 ноября тяжелая, но контролируется украинскими военными. Логистика в этом районе затруднена, но ВСУ не дают врагу там закрепиться.

Об этом говорится в оперативной информации Группировки войск "Восток" по состоянию на 18:00 8 ноября. В частности, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности с начала суток отбили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении враг совершил 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отбили 52 атаки.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. В частности, военные страны-террориста зря пытаются инфильтроваться на северные окраины города. Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага.

"Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БПЛА", – говорится в сообщении.

Противник также пытается атаковать в районе Мирнограда. Впрочем, подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться в окрестностях.

"Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме. Уничтожаем российских захватчиков! Боевая работа продолжается! Слава Украине!" – резюмировали ситуацию военные.

Напомним, что на днях Служба безопасности Украины показала уникальные кадры ликвидации оккупантов в Покровске. Только за последний год обороны наши воины "отминусовали" там 9,5 тыс. человек живой силы противника.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

