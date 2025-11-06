СБУ показала уникальные кадры ликвидации оккупантов в Покровске: сколько техники уничтожено за год. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага на Покровском направлении. Только за последний год обороны наши воины "отминусовали" там 9,5 тыс. человек живой силы противника.

Служба безопасности Украины показала уникальные кадры ликвидации оккупантов в Покровске. Это одно из самых горячих направлений фронта.

"Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины системно уничтожают российские войска в Покровске и его окрестностях", – говорится в сообщении ведомства.

Также они уничтожили и поразили:

– 255 танков.

– 433 ББМ.

– 343 артиллерийские системы и РСЗО.

– 78 средств ПВО.

– 12 средств РЭБ/РЭР.

– 4 553 единицы автотранспорта.

– 3 824 вражеские позиции и укрепления.

– 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Мы и в дальнейшем будем защищать нашу землю от российских оккупантов, которые заплатят своими жизнями за вторжение на нашу территорию!" – резюмировали удачные операции спецназовцы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, взятые в плен бойцами бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины, рассказали о критических потерях среди своих подразделений под Покровском. По их словам, многие солдаты бегут, чтобы не идти на штурмы, а командиры угрожают "обнулить" тех, кто откажется выполнять приказы.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

