Ловушка сработала на 100%: защитник Бахмута ''Мадяр'' рассказал о ситуации в городе. Фото

Украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" сообщил, что Силы обороны Украины полностью истощили зэков-"вагнеровцев" в боях за Соледар и Бахмут Донецкой области. В настоящее время армия государства-агрессора РФ пускает на убой остатки наемников ПВК.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля. "Мадяр" отметил, что украинские военные устроили "вагнеровцам" ловушку, которая сработала на 100%.

"Явление "вагнер-зек" разбилось в своем зародыше именно о стены нашего Бахмута (пусть и ценой Соледара). "Зеко-вагнер" – все. Впереди зеко-"мобики" подвида "регулярные войска". Судьбоносная попытка, молниеносный дефолт влияния ЧВК по формуле: "Соледар + х*й вам, а не Бахмут = ЧВК в утиль. Безграничная власть была так рядом, недогожин (имеется в виду основатель ЧВК "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин. – Ред.). Ловушка сработала на 100%", – написал он.

Военный отметил, что сейчас российские оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, концентрируется над "флангами с длинным плечом" – от 5 до 10 км. Они пускают на прорыв, а фактически, как отметил "Мадяр, на убийство, штурмовые остатки "вагнеровцев".

В то же время напряжение в окрестностях города не спало. "Враг сильно давит, но не имеет успеха. Высокая этому цена плачена ежедневно", – написал он, добавив, что особенно критичны для города ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Национальной гвардии по ПЗРК "Игла" сбили российский ударный вертолет Ми-24 под Бахмутом. Он наносил огневое поражение украинским подразделениям и прикрывал из воздуха пехоту оккупантов.