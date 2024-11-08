Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: прошли репатриация тел погибших, обмен списками и письмами. Фото

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его российская коллега Татьяна Москалькова провели встречу на территории Беларуси. Они присутствовали на мерах по репатриации тел погибших, а также обменялись списками военнопленных и письмами от близких.

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Об этом Лубинец сообщил в официальном Telegram-канале. Он рассказал, что встреча прошла при содействии белорусской стороны и при участии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщил омбудсмен, среди основных итогов – репатриация тел погибших.

Кроме того, выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей.

По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном.

"Таким образом, мы показываем, что воссоединение семей – это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится", – заявил Лубинец.

Также омбудсмены Украины и РФ обменялись списками военнопленных, посетивших обе стороны (Украина – российских военнопленных на своей территории, РФ – украинских военнопленных у себя).

Кроме того, Лубинец и Москалькова обменялись письмами.

"Начали новый формат: передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ", – рассказал украинский омбудсмен.

Лубинец также пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России, в который раз настаивал на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским, говорится в официальном сообщении.

"Отмечу, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ", – заявил он.

В то же время во время последних репатриационных мероприятий россияне не вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, сообщил журналистам представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

"Тела Виктории, к сожалению, нет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 ноября в Украину удалось вернуть тела 563 павших воинов. Среди них – 320 Героев, погибших в Донецкой области, и 89, павших в боях за Бахмут.

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