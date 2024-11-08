В Украину удалось вернуть тела 563 павших воинов. Среди них – 320 Героев, погибших в Донецкой области, и 89 тех, что пали в боях за Бахмут.

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Также в Украину возвращаются 154 защитника, тела которых находились в российских моргах. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших Защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении, и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ", – говорится в сообщении.

Вернуть тела Героев домой удалось благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Также в Координационном штабе отдельно поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", – добавили в Координационном штабе.

Напомним, в октябре из российского плена вернули 34 защитника "Азовстали". Оборонявшие Мариуполь воины выиграли для Украины время на то, чтобы подготовиться давать отпор оккупационным войскам. Из-за мужества этих воинов и того, сколько потерь они нанесли захватчикам, Россия категорически отказывалась включать их в списки на обмен, а если и делала это, то только в исключительных случаях и крайне "дозировано".