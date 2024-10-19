Благодаря им Украина выдержала удар весной 2022 года: из плена вернули 34 защитника 'Азовстали'

В рамках обмена 18 октября Украине удалось вернуть из плена еще 34 воина "Азова". Они почти три месяца обороняли Мариуполь и в мае 2022 года вышли из "Азовстали", выполнив приказ высшего командования.

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Эти несгибаемые воины, проведшие в неволе два с половиной года, в начале полномасштабного вторжения РФ сделали то, что казалось миру невозможным: дали возможность Украине выдержать удар агрессора и дать ему отпор. Об этом в своем Facebook написал командир 12 бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко, сам прошедший российский плен.

Он подчеркнул, что известие о том, что еще часть побратимов наконец-то оказалась на свободе, серьезно подняла боевой дух "азовцев".

"Во времена тяжелых боев такие новости придают личному составу 12-й бригады "Азов" сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулись еще 34 военнослужащих "Азова". Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" "и провели в российском плену два с половиной года", – отметил Прокопенко.

Командир, ныне возглавляющий бригаду "Азов", а тогда, в конце зимы-весной 2022 командовавший обороной Мариуполя, точно знает, что именно совершили защитники города и как их подвиг повлиял на дальнейший ход войны.

"Благодаря бойцам Мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года", – констатировал Прокопенко.

Он поздравил побратимов с освобождением из плена и добавил: каждый "азовец" делал все возможное, чтобы приблизить этот день.

"Я поздравляю вас на родной земле и благодарю вас за вашу стойкость и верность Родине. Личный состав бригады с нетерпением ждал каждого из вас и делал все возможное, чтобы пополнить обменный фонд пленными россиянами. Спасибо президенту Украины, а также представителям МВД, СБУ, ГУР и "Ассоциации семей защитников Азовстали" за основательную работу над возвращением пленных азовцев домой. В российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова". Наша совместная задача — вернуть каждого", – резюмировал Прокопенко.

Напомним, накануне, 18 октября, из российского плена удалось вернуть 95 украинцев. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины, некоторые же попали в плен еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Среди освобожденных – 69 солдат и сержантов и 26 офицеров, нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других составляющих сил обороны Украины.

"Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и "осуждены": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора", – отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Всего после начала полномасштабного вторжения РФ из российского плена удалось освободить 3767 граждан Украины.