Из российского плена вернули правозащитника Буткевича, намекают еще на хорошие новости: что известно

Из российского плена домой вернулся правозащитник, журналист, общественный деятель и военнослужащий Максим Буткевич. Также появилась информация об обмене пленными в формате 95 на 95.

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Об этом вечером в пятницу, 18 октября, сообщил Центр прав человека ZMINA соучредителем которого является Буткевич. Центр ссылается на информацию отца правозащитника Александра Буткевича.

По словам отца, ему позвонил Координационный штаб по обращению с военнопленными и сообщил, что его сына обменяли и теперь он находится на территории Украины.

"Какое счастье!!! Из российского плена вернулся правозащитник и наш коллега Максим Буткевич! Он уже на территории свободной Украины. Максим, ждем дома", – написала в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

В то же время официальные российские информационные агентства, ссылаясь на российское минобороны, пишут об обмене военнопленными, состоявшемся в формате 95 на 95 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В российском ведомстве заявили, что после обмена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается "медицинская и психологическая помощь".

А автор Telegram-канала "Дневник Апостола" сообщил о возвращении из российского плена 95 украинцев и намекнул, что среди них есть "азовцы".

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич – журналист и правозащитник, более 20 лет занимавшийся правозащитной деятельностью. Он соучредитель "Общественного радио", основатель центра прав человека ZMINA, являлся членом правления украинского центра Amnesty International.

Буткевич был активистом кампании за освобождение из России украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В марте 2022 года Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ, воевал на востоке страны, но в июне того же года попал в плен.

В оккупированном Луганске в марте 2023 года Буткевич был приговорен к 13 годам заключения. Буткевичу оккупанты приписали "жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов". Кроме того, украинскому правозащитнику инкриминировали "покушение на убийство двух человек и умышленное повреждение чужого имущества". В августе апелляционный суд в Москве оставил приговор без изменений.

Долгое время было неизвестно, где находится Буткевич. Но 6 декабря 2023 адвокат Леонид Соловьев сообщил, что правозащитник находится в колонии в городе Хрустальный (бывшем Красном Луче) на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские захватчики пленили Максима Буткевича в районе населенных пунктов Золотое и Горное в Луганской области, которые они временно взяли под свой контроль. Видео с допросом Буткевича российские пропагандистские издания распространили в социальных сетях. Его родные узнали об инциденте именно из пропагандистских роликов.

Во временно оккупированном Луганске провели судилище над украинским правозащитником Максимом Буткевичем. Псевдосуд террористической группировки "ЛНР" "осудил" украинца на 13 лет колонии строгого режима.

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