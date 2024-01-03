'Лучший способ защиты': президент Словакии призвала передать Украине оружие

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала страны-партнеры передать Украине оружие. С таким обращением политик обратилась на фоне террора, который Россия устроила в нашем государстве в последние дни.

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В соцсети Х (exTwitter) Чапутова написала, что наступил еще один Новый год, сопровождаемый российскими зверствами. Она отметила, что государство-террорист выпустило рекордное количество ракет и беспилотников по городам и селам Украины.

"Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продлится еще год, – это предоставить Украине средства, необходимые для самообороны", – убеждена президент Словакии.

Напомним, в ноябре парламент Словакии утвердил программу, представленную правительством во главе с премьер-министром Робертом Фицо. В нем предусмотрено прекращение предоставления военной помощи Украине со стороны Словакии. В предвыборной программе нового премьера было отмечено, что новое правительство намерено "добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины".

Уже в декабре в Словакии начались многотысячные протесты против правительства Фицо из-за намерений исполнительной власти внести изменения в Уголовный кодекс.

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия изменила свое мнение о вступлении Украины в ЕС и готова поддержать начало переговоров с Киевом. Там отметили положительные сдвиги по проведению реформ в Украине.