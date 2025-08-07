Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом – разведка

В Беларуси готовятся принять новое законодательство, которое предоставит больше полномочий армии. Таким образом белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет получить инструмент для подавления протестов и усиления контроля над обществом.

Об этом в четверг, 7 августа, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины. В ведомстве указали, что проект нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" радикально меняет подходы к безопасности.

Что изменит новый закон

Согласно законопроекту, который разрабатывался под руководством генштаба Беларуси, армия страны получает более широкие полномочия, в частности относительно действий внутри страны.

Центральный акцент – на силовой составляющей, отметили в СВР Украины.

Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мероприятий, то теперь в приоритете – именно вооруженная защита.

Согласно законопроекту, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, "отвечающих национальным интересам".

В СВР добавили, что особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время.

Предполагается, что военные официально привлекаются к:

– "предотвращению внутреннего вооруженного конфликта";

– участию в информационном противостоянии "в интересах государства";

– реагированию на "внутренние кризисы и кризисы в союзных странах";

– противодействия пограничным провокациям.

Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Лукашенко пока не одобряет предоставление "коридора" для войск России. В то же время он предостерег, что Украине стоит готовиться к любому сценарию развития событий, ведь стоит помнить о 2022 году, когда оккупанты вторглись с территории Беларуси.

