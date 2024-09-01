Лукашенко продолжает стягивать войска к границе с Украиной: в ГПСУ показали, как усиливают оборону Черниговщины. Видео

На фоне стягивания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГПСУ на Черниговщине усилили мониторинг и совершают наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

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Государственная пограничная служба Украины поделилась соответствующим видео на своем YouTube-канале. Военный корреспондент Артем Овдиенко показал "инспекцию" границы в Черниговской области и заверил: сотрудники ГПСУ готовы к любым сценариям.

"Во-первых, для отбития атаки у нас есть смелые, мотивированные люди. Во-вторых, у нас есть оружие. И, в-третьих, у нас есть желание защищать Родину... Если они [беларусы] не насмелились в 2022 году, то в 2024-м, смотря, как Украина защищает свои территории, – есть большое сомнение, что они насмелятся", – считает пограничник с позывным "Кум".

Овдиенко показал наши окопы и блиндажи, фортификации, рвы с водой, установленные мины и колючую проволоку, мост, который пришлось взорвать еще в 2022 году.

Пограничник "Бульдог" поделился предположением: если ВС РБ решаться на агрессивные действия, то сначала будут обстрелы и только потом – попытки захода войск.

Пограничник "Чип", который занимается аэроразведкой, заверил, что наблюдение идет 24/7. "С территории Беларуси сейчас все спокойно. Мы агрессивных действий не наблюдаем. А так, повседневную деятельность Республики Беларусь, мы ее наблюдаем", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на конец августа вблизи госграницы Украины не зафиксировано накопления беларусских войск. Силы обороны полностью контролируют ситуацию по всей протяженности границы от Волынской до Черниговской областей.

– Институт изучения войны предположил: стягивание ВС РБ к границе с Украиной направлено на отвлечение и растягивание ВСУ вдоль более широкой линии фронта. При этом войска соседней страны вряд ли совершат вторжение из-за ограничений, с которыми сталкивается диктатор Александр Лукашенко.

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