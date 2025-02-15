Любил душевные встречи и отдых: на фронте погиб воин из Славянска. Фото

На войне против русских захватчиков погиб старший солдат Владимир Травников из Славянска. Его жизнь оборвалась 21 января в селе Надия Луганской области, где защитник выполнял боевое задание.

Видео дня

Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации. Владимир Травников был оператором отделения боевых модулей взвода огневой поддержки механизированного батальона в/ч А4638.

Ему навсегда останется 35 лет. У Героя остались маленький сын, жена, мать и сестра.

"Владимир любил активный отдых, душевные встречи с семьей и друзьями. Был целеустремленным и справедливым человеком", – вспоминает его жена Татьяна Травникова.

Мужчина родился 26 июля 1989 года в Славянске, где получил среднее образование. После 9-го класса окончил Краматорское высшее профессиональное металлургическое училище, а затем отслужил срочную службу. Затем получил высшее образование в ДГМА в области механической инженерии, работал на ПАО "Энергомашспецсталь" в Краматорске.

После полномасштабного вторжения РФ Владимир добровольцем пошел на фронт, оставив должность мастера производственного цеха. Сначала в составе 54-й бригады защищал государство на Луганском направлении, в декабре 2024-го вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Тело Владимира Травникова было кремировано, а прах Героя развеяли над Днепром в Киеве.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!