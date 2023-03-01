''Любил жизнь и отдал ее за наш мир и покой'': в боях под Бахмутом погиб 34-летний воин с Закарпатья. Фото

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб уроженец Закарпатья Иван Мезей. 34-летний воин с августа прошлого года защищал Украину в рядах славной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Известие о гибели Героя всколыхнуло его родное село Синевирская Поляна 28 февраля. Трагическую новость сообщили на странице Синевирской громады в Facebook.

Иван Мезей из Синевирской Поляны был призван на защиту родной страны в августе 2022 года. Попал в ряды 93 ОМБР "Холодный Яр", уже полгода сдерживающей агрессора на Бахмутском направлении.

В одном из таких боев, выполняя боевое задание, 34-летний Иван погиб.

О смерти Героя стало известно 28 февраля.

"Война забирает лучших... Смелый, добрый, всегда улыбающийся, готовый помочь – таким он навсегда останется в памяти односельчан, боевых побратимов и друзей. Он очень любил жизнь и отдал ее за наш мир и покой. Разделяем горькую потерю с семьей и его самыми родными людьми. Победа нам дается очень высокой ценой!" – говорится в сообщении на странице Синевирской громады.

"Иван был искренним, добрым, веселым, человечным, простым, жизнерадостным, отзывчивым, общительным, готовым прийти любому на помощь......Это был человек с искренним и добрым сердцем! Боль....Скорбь... Непоправимая потеря....Нет слов, чтобы передать соболезнования родным.....Царство Небесное Иоанну!! Вечная и светлая память! Вся Синевирская Поляна молится в скорби! Всегда будем помнить Тебя, наш дорогой и родной! " – написала Мария Красняник.

Последнее открытое сообщение на странице Ивана датировано 22 января. Тогда воин поделился с миром своим счастьем – и опубликовал фотографию с любимой, также защищающей Украину на передовой. Однако мечты влюбленных быть вместе оборвало государство-агрессор.

Напомним, ранее стало известно о гибели обладателя Кубка мира по кикбоксингу, воевавшего в Донецкой области.

Олег Рысак выигрывал чемпионаты Украины по кикбоксингу, получил звание кандидата в мастера спорта. Главные победы пришли к юноше в 2016 году, когда он стал победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт – наиболее жесткой разновидности кикбоксинга.

Однако уже через три года, в 2019-м Олег отказался от спортивной карьеры, выбрав для себя путь воина.

Рысак сражался с российскими оккупантами с первых дней полномасштабной войны и погиб на Донецком направлении в день своего рождения, 24 октября. В тот день Герою только исполнилось 25 лет.