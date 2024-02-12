'Люди дохнут, не доезжая до Украины': оккупант пожаловалась на бардак в армии РФ. Перехват

Россиянка рассказала про бардак в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев. Один из российских военных даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои же в центре подготовки.

Соответствующий разговор россиянки с мужем-военнослужащим российской армии опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 12 февраля. По ее словам, в вооруженных силах РФ фиксируется много таких случаев.

– Главное, не Украина… Знаешь, что я тебе расскажу? Ты, когда с мамой созванивался, она тебе не рассказывала, что у нас тут привезли мертвого мужика после отправки в Украину?

– Не рассказывала..

– В общем 40-летний или 50-летний мужик, который два раза прошел Афганистан и Чечню, его бл*ть отправили в Украину. В итоге нах*й привезли мертвого. Самое смешно, что выяснилось, что он даже до Украины не доехал. Его на подготовке бл*ть убили.

– Оху*ть..

– Наши же убили!

– Да уж...

– Уже дох*я случаев, то кого-то повесили, то мужика изнасиловали..

– Них*уя себе...

– А сейчас же из-за вот этой демобилизации берут всех подряд... и долбо*бов, и зэков и всех, кого угодно.. В итоге там такой сейчас балаган! Люди дохнут, как мухи, не доезжая до Украины!

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на методы запугивания и принуждения участвовать в войне против Украины. В частности, он рассказал о случае в Сочи, когда россиянина, не желавшего служить, силой забрали в армию, затолкав в багажник.

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