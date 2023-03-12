Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото

Из Люксембурга в Украину отправились еще 14 бронированных автомобилей скорой помощи. В ближайшее время они окажутся на линии фронта и будут спасать жизни украинских воинов и гражданских, живущих в прифронтовых населенных пунктах.

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Эта помощь стала частью большой инициативы по сбору 10 млн. евро для приобретения 112 "скорых" и пожарных машин. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Бельгии и Люксембурге.

"В Украину следует очередная партия гуманитарной помощи от Люксембурга, а именно 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari". Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию – спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что эта помощь предоставляется в рамках инициативы LUkraine asbl ("Ukraine is calling"), поддержанной Посольством Украины в Бельгии и Люксембурге. Организаторы инициативы поставили перед собой амбициозную цель: собрать 10 миллионов евро для приобретения 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин .

К инициативе присоединились представители государственной власти Люксембурга и компания Venari Group, которая и изготовила "скорые".

"Выражаем Большую благодарность Министерству обороны Люксембурга, в частности вице-премьер-министру - министру обороны Люксембургу г-ну Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу и заместителю председателя компании Venari Group" Оливеру Норту. Отдельное спасибо президенту LUkraine господину Николаю Жарову, вице-президенту LUkraine Инне Яременко, а также всей команде LUkraine", – отметили в Посольстве Украины в Бельгии и Люксембурге.

Напомним, что в конце ноября прошлого года стало известно, что Люксембург передал Украине шесть БПЛА Primoco One 150, автомобили Humvee, а также 3D-сканеры, которые помогут собрать доказательства военных преступлений РФ.

Кроме того, Украина и Люксембург договорились об активном сотрудничестве в поиске финансовых преступников.

Также эта небольшая страна уже заморозила российские активы на миллиарды евро.