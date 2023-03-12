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Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
3,8 т.
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото

Из Люксембурга в Украину отправились еще 14 бронированных автомобилей скорой помощи. В ближайшее время они окажутся на линии фронта и будут спасать жизни украинских воинов и гражданских, живущих в прифронтовых населенных пунктах.

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Эта помощь стала частью большой инициативы по сбору 10 млн. евро для приобретения 112 "скорых" и пожарных машин. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Бельгии и Люксембурге.

"В Украину следует очередная партия гуманитарной помощи от Люксембурга, а именно 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari". Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию – спасать жизнь наших защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что эта помощь предоставляется в рамках инициативы LUkraine asbl ("Ukraine is calling"), поддержанной Посольством Украины в Бельгии и Люксембурге. Организаторы инициативы поставили перед собой амбициозную цель: собрать 10 миллионов евро для приобретения 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин .

К инициативе присоединились представители государственной власти Люксембурга и компания Venari Group, которая и изготовила "скорые".

"Выражаем Большую благодарность Министерству обороны Люксембурга, в частности вице-премьер-министру - министру обороны Люксембургу г-ну Франсуа Баушу, начальнику Генерального штаба Стиву Туллу и заместителю председателя компании Venari Group" Оливеру Норту. Отдельное спасибо президенту LUkraine господину Николаю Жарову, вице-президенту LUkraine Инне Яременко, а также всей команде LUkraine", – отметили в Посольстве Украины в Бельгии и Люксембурге.

Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото
Люксембург передал Украине партию бронированных скорых. Фото

Напомним, что в конце ноября прошлого года стало известно, что Люксембург передал Украине шесть БПЛА Primoco One 150, автомобили Humvee, а также 3D-сканеры, которые помогут собрать доказательства военных преступлений РФ.

Кроме того, Украина и Люксембург договорились об активном сотрудничестве в поиске финансовых преступников.

Также эта небольшая страна уже  заморозила российские активы на миллиарды евро.

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