'Мадяр' подтвердил ликвидацию российского генерал-майора Груниса и показал кадры удара по его командному пункту. Видео

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил ликвидацию российского генерал-майора, командира 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ Антона Груниса. Оккупанта, участвовавшего в оккупации Крыма, а летом лично отчитывавшегося перед Путиным об "освобождении" Константиновки, 12 сентября отправили на концерт к Кобзону.

Видео дня

Его ликвидировали пилоты 427 обр СБС "Рарог" на временно оккупированной части Донецкой области. "Мадяр" показал видео удара.

Российского генерала Груниса ликвидировали бойцы СБС

В опубликованном "Мадяром" видео использованы кадры доклада Груниса российскому диктатору Владимиру Путину о якобы "полном контроле" оккупационной армии ВС РФ над Константиновкой. Он лгал об этом ещё в начале июля, хотя захватить этот город россияне так и не смогли до сих пор.

Сам Путин тогда отзывался о Грунисе как о "человеке с литовской фамилией, родившемся в Казани" и "блестяще воюющем". В августе за "взятие Константиновки" Грунис получил звание героя России с вручением "золотой звезды".

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"Как человек с венгерской фамилией, родившийся в Украине и воюющий вместе с Птицами за Родину, докладываю голосом через рот: генерал Грунис был ликвидирован "наградным" отрядом возмездия "Птиц" СБС 12 сентября 2026 года в ночном логове на территории временно оккупированной Донецкой области", – написал Бровди.

На опубликованном командующим СБС видео запечатлен удар по месту ночлега российского генерала.

Этот оккупант, который помимо полномасштабного участия в войне против Украины успел отличиться также во время захвата Россией украинского Крыма, а также в российских войнах в Чечне, Грузии и Сирии, стал уже седьмым российским военачальником уровня комбрига /командира дивизии / командира армии, ликвидация которого бойцами СБС была подтверждена.

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