"Успешно демобилизован": появились данные о смерти генерал-майора РФ, участвовавшего в оккупации Крыма. Фото

Российский генерал-майор Антон Грунис, командовавший 4-й мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса РФ, был ликвидирован в сентябре 2026 года. До полномасштабного вторжения он уже имел опыт участия в агрессии против Украины – в частности, принимал участие в оккупации Крыма в 2014 году.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Штирлиц". В сообщении также приведены данные о его военной карьере и участии в войне против Украины.

Антон Грунис родился 5 октября 1979 года. В материалах о нём отмечается, что военное образование он получил в Казанском суворовском военном училище и Московском высшем общевойсковом командном училище.

В 2014 году Грунис, согласно приведенным данным, участвовал в оккупации Автономной Республики Крым. Позже он служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде Вооружённых сил РФ, где занимал должность командира мотострелкового батальона.

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Впоследствии Грунис стал командиром 4-й мотострелковой бригады так называемого 2-го армейского корпуса. 6 мая 2024 года российские пропагандистские ресурсы сообщили о присвоении ему звания генерал-майора.

В августе 2026 года Груниса также упоминали в связи с присвоением ему звания "Герой России". Известно, что награду он получил 29 августа — якобы за участие в захвате Константиновки.

В распространенных материалах также содержатся обвинения в адрес Груниса со стороны военнослужащего российской воинской части. Командование бригады якобы причастно к злоупотреблениям, нестатутному обращению с военными и некомпетентному руководству подразделениями.

Отдельно указывается, что Грунис неоднократно пересекал российско-украинскую границу через пункт пропуска "Матвеев Курган". В материалах приведены пересечения в мае 2022 года, декабре 2022-го, январе и марте 2023 года.

Грунис был связан с российскими воинскими формированиями, участвовавшими в боевых действиях против Украины. Его позывной — "Грозный".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские спецслужбы провели спецоперацию на временно оккупированной территории и ликвидировали Олега Шутова, которого украинские правоохранители считают исполнителем убийства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Шутов также был причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша и другим покушениям на украинских офицеров.

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