Мадяр показал Донецк с высоты птичьего полета: ''тыли червей как на ладони''. Видео

Благодаря дронам украинские военные имеют возможность наблюдать за российскими оккупантами в их тылах. Так, украинский воин Роберт Бровди (позывной "Мадяр") показал временно оккупированный Донецк с высоты птичьего полета.

Видео дня

Соответствующие кадры "Мадяр" опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Они были сняты во вторник, 4 апреля.

"Соскучились? Видос мотивационный. Тылы червей – на ладони. Глаза 59 ОМПБр всегда и все видят", – написал военный.

На видео очень детально можно увидеть "Донбасс Арену" – стадион, расположенный в центре Донецка. Разрешение настолько высокое, что можно рассмотреть каждое кресло, на котором когда-то во время матчей сидели зрители.

Показал "Мадяр" и другие кадры центра Донецка, отметив, что таким образом наши защитники наблюдают за захватчиками круглосуточно.

"Арена сохранилась, ждет нашего возвращения. Не для вас эту арену строили. Донецк, жди нас, мы рядом", – сказал он.

Продемонстрировал воин на видео и самих российских военных – их удалось заснять вместе с бронетехникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта ВСУ по HIMARS обстреляли штаб Росгвардии в оккупированном Донецке. В результате попадания ликвидированы 12 оккупантов, еще 60 были ранены.

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