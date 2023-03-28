12 погибших и 60 раненых: в Донецке HIMARS ''передал привет'' штабу Росгвардии. Видео

В понедельник, 27 марта, ВСУ с HIMARS обстреляли штаб Росгвардии в оккупированном Донецке. В результате точного попадания ликвидировано 12 оккупантов, еще 60 "затрехсотили".

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет один из сотрудников спецслужб. Он также обнародовал соответствующие видео результата "демилитаризации".

"Уважаемые подписчики, по словам моего источника, трехэтажное офисное здание в Донецке, пострадавшее вчера (27.03) в результате обстрела, служило штабом федеральной службы войск национальной гвардии РФ", – говорится в сообщении.

Спецслужащий также отметил, что 12 росгвардейцев были уничтожены сразу, еще более 60 ранены. Среди "трехсотых" много находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а значит, они претенденты на "двухсотые".

"Обстрел был произведен с использованием РСЗО HIMARS", – подчеркнул автор Telegram-канала.

На видео показаны результаты точного попадания в трехэтажное здание штаба Росгвардии. Как видно из кадров, уничтожена значительная часть дома. На месте "прилета" возник пожар, огонь испепелил автомобили и военную технику врага, находившеюся возле штаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта украинские защитники успешно поработали над уничтожением живой силы и баз скопления оккупантов. За сутки они сожгли четыре склада БК и два штаба российских войск.

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