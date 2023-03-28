Операция "Демилитаризация": ВСУ за сутки уничтожили 4 склада с боеприпасами и 2 базы оккупантов
27 марта украинские защитники успешно поработали над уничтожением живой силы и баз скопления оккупантов. Так, за сутки были уничтожены 4 состава БК и 2 штаба российских войск.
Об этом сообщили в Telegram-канале Вооруженных сил Украины. Попадание были произведены на 5 локациях.
"Сегодня наши воины так прожарили россиян, что можно сделать рубрику уничтоженных складов БК и баз рашистов", – говорится в сообщении.
Так, в целом, за 27 марта было совершено:
- Попадание в базирование БК в Мелитополе и в районе, Запорожская область.
- Уничтожение БК в Токмаке, Запорожская область.
- Уничтожение БК в Волновахском районе, Донецкой области.
- Попадание в базирование в Донецке.
- Уничтожение БК в Бахмутском районе, Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные показали, как уничтожили дрон российской армии, корректировавший вражескую артиллерию. В успешном выполнении сделки бойцам 8-го отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины помог квадрокоптер Mavic.
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