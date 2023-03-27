Воины ВСУ с помощью Mavic уничтожили БПЛА, который корректировал артиллерию оккупантов. Видео

Украинские военные показали, как уничтожили дрон российской армии, корректировавший вражескую артиллерию. В успешном выполнении операции бойцам 8-го отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины помог квадрокоптер Mavic.

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Соответствующие кадры показали в Telegram 8 ОГШБ. Военные отметили, что сам дрон во время операции также пострадал, но подлежит восстановлению, и после "лечения зрения" снова сможет уничтожать оккупантов в рядах защитников Украины (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Отважный "сержант Mavic", защищая родную землю от оккупанта, ценой собственного здоровья уничтожил вражеский дрон", – отметили бойцы.

DJI Mavic – наиболее популярная в рядах ВСУ модель дронов: они помогают обнаруживать и уничтожать врага на передовой. БПЛА, имеющий максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация.

Напомним: ранее украинский военный Андрей на псевдо "Скиба" рассказал, как использует "свадебные" дроны DJI Mavic 3 ("мавик") для уничтожения российских оккупантов. На счету 23-летнего защитника Украины уже около 500 военных путинской армии. По словам бойца, "мавики" помогают в разведке, корректировке огня, а самое главное в ликвидации оккупантов, когда они сбрасывают гранаты с воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины показали видео из Бахмута с высоты птичьего полета. На улицах города среди руин видно много тел ликвидированных солдат РФ, которых оккупанты даже не забирают с поля боя;

– за неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.

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