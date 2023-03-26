Минус 5640 окупантов и более 400 единиц техники: в Минобороны подвели итоги ''демилитаризации'' за неделю

За неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.

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Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, оккупанты понесли существенные потери в оружии и военной технике.

В частности, Силы обороны уничтожили:

– 63 танка,

– 94 боевых бронированных машины,

– 63 артиллерийских системы,

– 15 РСЗО,

– 9 установок ПВО,

– 78 единиц автотехники,

– 20 единиц спецтехники,

– 1 вертолет,

– 4 крылатые ракеты,

– 57 беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 660 оккупантов. Также уничтожены 15 танков и 15 ББМ.

– Оккупанты из вражеского штурмового отряда пожаловались на огромные потери. Они утверждают, что их погнали просто под танки.

– Россия по состоянию на 26 марта атакует на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки украинские воины отразили там более 85 атак.