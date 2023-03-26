Минус 5640 окупантов и более 400 единиц техники: в Минобороны подвели итоги "демилитаризации" за неделю
За неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, оккупанты понесли существенные потери в оружии и военной технике.
В частности, Силы обороны уничтожили:
– 63 танка,
– 94 боевых бронированных машины,
– 63 артиллерийских системы,
– 15 РСЗО,
– 9 установок ПВО,
– 78 единиц автотехники,
– 20 единиц спецтехники,
– 1 вертолет,
– 4 крылатые ракеты,
– 57 беспилотников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 660 оккупантов. Также уничтожены 15 танков и 15 ББМ.
– Оккупанты из вражеского штурмового отряда пожаловались на огромные потери. Они утверждают, что их погнали просто под танки.
– Россия по состоянию на 26 марта атакует на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки украинские воины отразили там более 85 атак.
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