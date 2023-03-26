ВСУ за сутки ликвидировали еще 660 окупантов и 15 танков - свежие данные Генштаба

По состоянию на утро 26 марта 2023 года армия РФ в войне с Украиной лишилась 170 550 военных. Из них 660 оккупантов было ликвидированы украинскими защитниками за последние сутки.

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Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 марта 2023 года ориентировочно составляют:

- личного состава – 170 550 человек;

- танков ‒ 3595 (+15) единиц;

- боевых бронированных машин – 6947 (+15) единиц;

- артиллерийских систем – 2631 (+8) единицу;

- РСЗО – 522 (+2) единицы;

- средств ПВО – 277 (+1) единиц;

- самолетов – 305 (+0) единиц;

- вертолетов – 291 (+0) единицу;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2) единиц;

- крылатых ракет – 911 (+0) единиц;

- кораблей/катеров – 8 (+0) единиц;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5486 (+3) единиц;

- специальной техники – 282 (+3) единицы.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение предыдущих суток, 24 марта, Силы обороны Украины ликвидировали 720 российских оккупантов, доведя число утилизированных оккупантов до 169 890 человек.

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