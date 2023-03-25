ВСУ за сутки уничтожили 720 оккупантов, вертолет и 11 ББМ врага – Генштаб

Украинские воины 24 марта провели успешную "демилитаризацию" российских оккупационных войск, ликвидировав 720 захватчиков. Также врага лишили ударного вертолета, нескольких беспилотников и танков.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook. Отмечается, что потери армии РФ в войне против Украины постоянно уточняются.

В то же время известно, что с начала вторжения 24.02.2022 и по сегодня, 25.03.2023, Силы обороны ликвидировали уже около 169 890 солдат, офицеров и даже генералов ВС РФ.

Накануне защитники уничтожили еще 11 боевых бронированных машин (всего 6932), девять РСЗО (520), семь артиллерийских систем (2623), шесть танков (3580) российской армии.

Было "демилитаризовано" 19 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5483) и две – спецтехники (279).

Кроме того, воины ВСУ сбили шесть БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2214) и вертолет (291) оккупационных войск.

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных российских крылатых ракет – 911, самолетов – 305, средств ПВО – 276, кораблей/катеров – 18.

В сводке Генштаба ВСУ на утро 25 марта отмечалось, что украинские воины накануне сбили вражеский вертолет Ми-24, который еще называют "Крокодилом", а также шесть беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ "отминусовали" живую силу и технику врага на Купянско-Лиманском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. В районе Гряниковки и Кременной было ликвидировано 64 оккупанта, еще 119 захватчиков получили ранения, а двое попали в плен.

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