Наступление врага на Бахмут продолжается, украинская авиация нанесла 17 ударов по оккупантам – Генштаб

Силы обороны Украины отбили 59 атак войск РФ, которые вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Защитники сбили российский вертолет "Крокодил" и сбросили "бавовну" на места базирования живой силы и техники врага.

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Оккупанты продолжают штурмовые действия Бахмут, а на временно захваченных территориях оказывают давление на местное население. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 25 марта – 395-е сутки полномасштабной войны.

Там подчеркнули, что в стране остается высокой вероятность нанесения агрессором ракетных и авиационных ударов, ведь он продолжает использовать тактику террора. Только за прошедшие сутки РФ нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований вражеских наступательных группировок не обнаружена. Накануне агрессор совершил обстрелы в районах н. п. Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополье – Сумской; Басово, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное, Тополя – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и возле Гряниковки, Синьковки, Дибровы, Белогоровки, Спорного. Оккупанты совершили артобстрелы н. п. Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное, Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Терны и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Они обстреляли Миньковку, Орехово-Васильевку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализне, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении н. п. Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. В то же время обстреливали н. п. Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье; Берислав, Тягинка, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и сам Херсон.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях. Так, 22 марта военнослужащие федеральной службы национальной гвардии РФ провели рейд по Чаплинке на Херсонщине. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

В Энергодаре на Запорожье захватчики организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 ("Крокодил") и шесть беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, "большое" наступление РФ на Украину достигает кульминации. При этом в росСМИ чаще появляются упоминания о возможном контрнаступлении ВСУ – информпространство РФ реагирует на замедление российских операций со значительным беспокойством.

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