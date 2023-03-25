Россияне обеспокоены: 'большое' наступление РФ на Украину достигает кульминации

В свете неудачного "большого" весеннего наступления России на Украине в последнее время в российских СМИ все чаще появляются упоминания о возможном ответном наступлении со стороны Украины. Информпространство РФ реагирует на замедление российских операций со значительным беспокойством.

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Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW). РФ рассматривает собственные решения и меры в подготовке к возможному контрнаступлению Украины.

Согласно сообщениям аналитиков, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил 24 марта о том, что в российском Генеральном штабе осведомлены о том, что Украина готовится к наступательным действиям, и что Россия рассматривает собственные решения и меры в подготовке к возможному контрнаступлению Украины.

Примечательно, что, согласно источнику, в России распространяется информация о том, что Вооруженные силы Украины планируют нападение на Белгородскую область в рамках своего контрнаступления.

По информации, полученной от ISW, один военный блогер предупреждает о том, что Вооруженные силы Украины, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база будет в состоянии увеличить производственный потенциал и укрепить оборонительные возможности РФ.

"Большое" российское весеннее наступление достигает кульминации, а информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", – рассказали специалисты.

В Институте изучения войны объяснили, что российское военное командование будет вынуждено перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы либо предотвратить ухудшение ситуации, либо возобновить наступательные операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме не исключают, что российское военно-политическое руководство решится на попытку еще одного наступления на Украину и, возможно, "на многих других направлениях". Ближайшие недели будут "критическими" в российско-украинской войне.

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