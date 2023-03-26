Земля буквально усеяна телами врага: появилось новое видео из Бахмута с высоты птичьего полета

Украинские воины показали еще одно видео из несокрушимого города-крепости Бахмута, за которое уже несколько месяцев продолжаются адские бои с российскими оккупантами. На улицах города среди руин видно много тел ликвидированных солдат РФ, которых оккупанты даже не забирают с поля боя.

Видео дня

Кадры были сняты бойцами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Видео опубликовали на официальном канале Министерства обороны Украины в Telegram в воскресенье, 26 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оборона населенного пункта украинской армией продолжается, несмотря на громкие заявления российских пропагандистов. Улицы героического города, который является эпицентром боевых действий в Украине и имеет важное значение для дальнейшей обороны Донбасса и всего государства, буквально усыпаны трупами российских оккупантов.

Также на кадрах видно, что российские захватчики превратили Бахмут в сплошную руину – ни одного уцелевшего здания в городе нет.

"Истерзанный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это настоящее города Бахмут", – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним: в британской разведке накануне сообщили, что наступление российских войск на Бахмут почти остановилось. Вероятно, это произошло в результате чрезвычайного истощения оккупантов в боях с Силами обороны Украины. В то же время в Минобороны Великобритании отметили, что украинские войска во время обороны также понесли огромные потери.

Отмечается, что ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между министерством обороны России и воюющими в этом секторе ВВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Госпогранслужбы Украины, обороняющие Бахмут Донецкой области, показали видео ударов по гаражам, где прятались наемники российской частной военной компании "Вагнер". В результате было уничтожено не менее 15 оккупантов.

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