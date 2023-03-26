В Бахмуте пограничники уничтожили "вагнеровцев", которые прятались в гаражном комплексе: минус 15 наемников. Видео

Воины Госпогранслужбы Украины, которые обороняют Бахмут Донецкой области, показали видео ударов по гаражам, в которых прятались наемники российской частной военной компании "Вагнер". В результате было уничтожено по меньшей мере 15 оккупантов.

Видео дня

Ролик опубликовала пресс-служба ГПСУ в YouTube в воскресенье, 26 марта. Отследили и уничтожили место сосредоточения штурмовых групп "вагнеровцев" подразделения Луганского пограничного отряда, отметили представители ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинская аэроразведка увидела, как во время отхода одной из вражеских групп "вагнеровцы" побежали прятаться в гаражный массив в Бахмуте.

"Безотлагательно по полученным данным отработали минометные расчеты подразделения", – сообщили в ГПСУ. Серия ударов полностью ликвидировала очаг оккупантов, а отряд ЧВК частично потерял боеспособность и не смог осуществлять локальное наступление на этом участке.

Пограничники добавили, что они в битве за город-крепость Бахмут вместе с другими представителями Сил обороны продолжают сдерживать атаки врага и наносят максимальные потери живой силе российско-оккупационных войск.

Добавим, что ролик был снят на днях (конкретная дата пресс-службой не уточняется).

Как писал OBOZREVATEL:

– Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, хотя бои на этом направлении продолжаются.

– Институт изучения войны ранее сообщал, что атака оккупантов на Бахмут достигает кульминации.

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