МАГАТЭ будет внимательнее следить за ситуацией: Гросси отреагировал на российские обстрелы украинских электроподстанций

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет внимательно следить за ситуацией вокруг электрических подстанций, которые ранее подверглись ракетным ударам со стороны страны-агрессора РФ. Эти объекты критически важны для работы украинских АЭС.

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Об этом 9 сентября заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Вене, передает "Укринформ". Он ответил на вопрос, обсуждал ли с российской стороной их удары по этим электроподстанциям.

"По результатам моего недавнего визита в Киев и разговоров с президентом Зеленским мы сейчас более тесно сотрудничаем, внимательнее смотрим на подстанции, которые критически важны для внешнего электроснабжения трех действующих атомных электростанций", – сказал Гросси.

Он также подчеркнул, что атомные электростанции не могут быть военными целями.

Напомним, что 26 августа Россия массированно ударила по украинским распределительным электроподстанциям. Эти обстрелы повлекли за собой масштабные повреждения и вынужденные экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Энергетики начали работу над ликвидацией последствий атак почти в 15 областях страны.

Усилиями энергетиков дефицит в конце концов снизился. Однако восстановительные работы по состоянию на 6 сентября все еще продолжались, и ситуация оставалась сложной.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна-агрессор Россия уже готовится к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить по энергообъектам ракетами и дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине энергетики рассматривают перенос воздушных линий электропередач под землю как возможную защиту от российских атак. Однако этот вариант не является приоритетным из-за технических сложностей. Защита энергообъектов также обеспечивается фортификационными сооружениями.

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