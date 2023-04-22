МАГАТЭ обнаружило значительные повреждения одного из энергоблоков ЗАЭС: подробности

На захваченной российскими террористами Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар выявили значительные повреждения одного из энергоблоков. Речь идет об обширных повреждениях окон машинного зала четвертого энергоблока.

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С начала оккупации объем ремонтных работ на всех энергоблоках был сокращен из-за нехватки обслуживающего персонала, отсутствия внешних подрядчиков, а также нехватки запасных деталей, необходимых для технического обслуживания, включая критические компоненты. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция, которую захватили российские оккупанты, несет серьезные риски ядерной безопасности. В дополнение к рискам ядерной безопасности и защиты, ЗАЭС продолжает полагаться на единственную оставшуюся работающую линию электропередачи на 750 киловольт для внешнего электричества.

Эта линия критически необходима для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности и защиты. Примечательно, что до захвата российскими террористами на АЭС было четыре внеплощадочных ЛЭП.

В МАГАТЭ выяснили, что в настоящее время на ЗАЭС имеется лишь около четверти штатного обслуживающего персонала. В связи со значительным сокращением персонала на Запорожской атомной электростанции в настоящее время отсутствует систематический график технического обслуживания и эксплуатационного контроля.

Кроме того, Гросси заявил, что обеспокоен военной активностью россиян на АЭС в Энергодаре. При этом группа МАГАТЭ зафиксировала взрывы вблизи атомной электростанции.

"Я видел явные признаки военных приготовлений, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы недалеко от места происшествия. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции", – заявил Гросси.

Ранее Гросси заявлял, что для безопасной работы временно захваченной войсками России Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение. Но для его реализации необходима международная поддержка.

Напомним, мэр города Мелитополь на Запорожье Иван Федоров предположил, что российские оккупанты могут взять в заложники работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. На ЗАЭС уже завезли воду и продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики готовят план "эвакуации" из Запорожской АЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения, рассказали в Центре национального сопротивления.