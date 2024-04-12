Майор Гетьман назвал приоритетную цель врага на Донбассе

Город Часов Яр в Донецкой области фактически стал приоритетной целью российской оккупационной армии. Он не имеет особого значения с военной точки зрения, но с него может начаться путь врага к более важным населенным пунктам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Самые горячие бои сейчас иду за Часов Яр. Россияне запускают ИПСО, распространяют информацию о том, что якобы этот населенный пункт уже взят", – отметил он.

"Враг начал использовать там тяжелую технику в большом количестве, и в большом количестве мы ее уничтожаем", – добавил Гетьман.

Как пояснил ветеран войны, установление контроля над Часовым Яром нельзя будет назвать большой победой оккупанта, но он получит возможность продвигаться дальше.

"Там есть населенные пункты, которые крайне важны и которые терять очень нехорошо. В частности, северо-западнее Часового Яра есть железная дорога, которой пользуются наши Вооруженные силы. Враг уже атаковал ракетами железнодорожный вокзал. И несложно понять, почему они это делают – это наши логистические возможности. Очень интересен Купянск-Узловой – железнодорожный хаб. Туда они также попытаются продвигаться, чтобы ухудшить логистику", – убежден Гетьман.

В то же время он отметил, что враг не прекращает попыток атаковать украинские позиции на других участках фронта, в частности, на Купянском, Лиманском, Марьинском, в Крынках и Работино.

Как писал OBOZ.UA, немецкое издание Bild пришло к выводу, что, атакуя Часов Яр, российская оккупационная армия применяет тактику двойного удара. Подобная тактика была применена в боях за Авдеевку, Бахмут и Новомихайловку.