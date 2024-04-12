УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Майор Гетьман назвал приоритетную цель врага на Донбассе

Татьяна Гайжевская
War
1 минута
1,0 т.
Майор Гетьман назвал приоритетную цель врага на Донбассе

Город Часов Яр в Донецкой области фактически стал приоритетной целью российской оккупационной армии. Он не имеет особого значения с военной точки зрения, но с него может начаться путь врага к более важным населенным пунктам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Самые горячие бои сейчас иду за Часов Яр. Россияне запускают ИПСО, распространяют информацию о том, что якобы этот населенный пункт уже взят", – отметил он.

"Враг начал использовать там тяжелую технику в большом количестве, и в большом количестве мы ее уничтожаем", – добавил Гетьман.

Как пояснил ветеран войны, установление контроля над Часовым Яром нельзя будет назвать большой победой оккупанта, но он получит возможность продвигаться дальше.

Майор Гетьман назвал приоритетную цель врага на Донбассе

"Там есть населенные пункты, которые крайне важны и которые терять очень нехорошо. В частности, северо-западнее Часового Яра есть железная дорога, которой пользуются наши Вооруженные силы. Враг уже атаковал ракетами железнодорожный вокзал. И несложно понять, почему они это делают – это наши логистические возможности. Очень интересен Купянск-Узловой – железнодорожный хаб. Туда они также попытаются продвигаться, чтобы ухудшить логистику", – убежден Гетьман.

В то же время он отметил, что враг не прекращает попыток атаковать украинские позиции на других участках фронта, в частности, на Купянском, Лиманском, Марьинском, в Крынках и Работино.

Как писал OBOZ.UA, немецкое издание Bild пришло к выводу, что, атакуя Часов Яр, российская оккупационная армия применяет тактику двойного удара. Подобная тактика была применена в боях за Авдеевку, Бахмут и Новомихайловку.