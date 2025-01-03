'Максимально поражаем целые врага': в ВМС рассказали, сколько военных объектов РФ уничтожили в 2024 году

В течение 2024 года подразделения ракетчиков и морских безэкипажных систем ВМС нанесли десятки успешных ударов по почти 50 военным объектам противника. Среди пораженных целей – аэродромы, склады боеприпасов, объекты ПВО и другие.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа. Он провел совещание по итогам ВМС за 2024 год.

Ссылаясь на официальные данные, командующий отметил, что среди уничтоженных объектов были и те, что расположены во временно оккупированном Крыму.

По словам командующего, это были военные аэродромы, склады хранения боеприпасов, топлива и других военных материальных ценностей, места хранения и производства шахедов, объекты систем ПВО и наблюдения, логистические узлы и военные предприятия российского ВПК.

Кроме того, действия украинских военных значительно усложнили использование Россией баз в Севастополе, заставив Черноморский флот РФ отвести большинство кораблей, в том числе все носители ракет "Калибр", в Новороссийск.

Неежпапа подчеркнул важность авиационной разведки, которая за год выполнила около 700 часов полетов и обнаружила около 400 целей. Данные разведчиков послужили основой для планирования боевых операций. Благодаря внедрению новых технологий и расширению использования беспилотников количество подготовленных пилотов БПЛА выросло в 7 раз.

ВМС Украины также обеспечили функционирование морского коридора, что позволило экспортировать миллионы тонн зерна, поддерживая экономику страны и продовольственную безопасность мира.

Командующий основными задачами на 2025 год определил качественную подготовку военнослужащих и уничтожение вражеских объектов.

"Наша цель – максимально ослабить боевой потенциал противника. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Вместе работаем на победу!" – отметил Алексей Неежпапа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Крыму фактически уничтожена вся военно-морская логистика России. Даже восточное побережье Азовского моря и Краснодарский край РФ уже не находятся в зоне безопасности для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!