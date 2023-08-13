Мальчик мечтает стать президентом: из прифронтового города Донецкой области спасли мать с тремя малолетними детьми. Видео

Полицейские в Донецкой области эвакуировали из прифронтового населенного пункта Зализное семью с малолетними детьми. Мальчики, самому маленькому из которых всего 7 месяцев, вместе с родителями жили под постоянными обстрелами российских войск, однако на эвакуацию согласились лишь после того, как оккупанты ударили по населенному пункту управляемыми авиабомбами.

Видео дня

Сейчас мама с тремя детьми находится в безопасности, ее старший сын 11-летний Егор рассказал полицейским, что мечтает стать президентом и отстроить то, что разрушила Россия. Видео спасательной операции было обнародовано на сайте Национальной полиции Украины.

Семья с тремя детьми, 11-летним Егором, 7-летним Глебом и 7-месячным Сашей, несмотря на постоянные обстрелы, до недавнего времени оставалась в родном городе и отказывалась эвакуироваться.

"Семья не планировала выезжать и ждала, когда закончится война. Однако ситуация с каждым днем обострялась, потому что до линии фронта – всего несколько километров. Когда оккупанты ударили по населенному пункту управляемыми авиабомбами, родители приняли решение вывезти детей", – говорится в сообщении.

Помочь родителям принять верное решение и спасти детей смогли полицейские из подразделения "Белый ангел", эвакуирующие гражданских из зоны боевых действий.

Вывозили маму с тремя сыновьями на бронированном автомобиле. И по дороге в Константиновку, где сейчас находится семья, старший мальчик, Егор, поделился с полицейскими своей мечтой: он хочет стать президентом, когда вырастет.

"Я бы убрал все разрушения. Нашел бы строителей, которые отстроили бы город и спортивную площадку", – рассказал мальчик.

Сейчас семья находится в шелтере в Константиновке. Впоследствии волонтеры помогут спасенным маме и детям обустроиться в безопасном регионе Украины.

"Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и вывезти из зоны боевых действий детей, ведь оставаться смертельно опасно", – призвали полицейские.

Напомним, ранее сообщилось, что группа "Белый ангел" спасла из Курахового на Донетчине почти 300 человек. Среди спасенных, в том числе, 65 детей. Как происходила спасательная операция в Марьинском направлении, полицейские зафиксировали на видео.