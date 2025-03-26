Маленькую Валерию и ее маму российская авиабомба убила на детской площадке на Донетчине: что известно о погибших

В Донецкой области 25 марта во время российского обстрела погибла 36-летняя Надежда Подлипская и ее 3-летняя дочь Валерия. Старшая 15-летня дочка Милана серьезно ранена, сейчас она находится в больнице в Днепре.

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Погибла многодетная мать

Во вторник, 25 марта, жительница села Куртовка Дружковского района Донецкой области 36-летняя Надежда Подлипская с двумя дочками – 15-летней Миланой и 3-летней Валерией – возвращалась домой.

"Надя – многодетная мама, у нее четверо детей. Младшей Валерии три годика, старшей Софии уже 17, она живет в Днепре. Средней дочери Милане – 15, а сыну Илье еще только 11 лет. У них есть отец, хоть они официально брак и не оформляли, но всегда жили вместе, он до вторжения РФ работал на железной дороге. А потом, видимо, прошли сокращения, и он остался без работы. Надя все время занималась детьми и хозяйством", – рассказала OBOZ.UA местная жительница.

Сама многодетная мама редко выходила из дома, у нее всегда было много домашних забот. А тут они как раз шли по улице, а по пути была детская площадка. Видимо, младшая дочка попросилась покататься на качели.

"Они так и погибли возле этой качели, когда попала авиабомба. Валерию сильно покалечило, маму тоже убило рядом. Тут же лежала и Милана, она получила осколочные ранения, ранение бедра. Она кричала и звала на помощь", – продолжает знакомая.

Крики услышали соседи и бросились к детской площадке. Картина была ужасной. В селе нашелся врач скорой, который приехал к родным в гости. Он оказывал первую помощь, пока ехали медики. Милану забрали в больницу и отправили в Днепр.

Надежду с маленькой Валерией будут хоронить в четверг, 27 марта.

Отцу придется собирать документы

11-летнего сына погибшей Надежды сейчас отправили в больницу, так как по документам у него официально нет отца, поэтому оставить дома социальные службы его не смогли. В данный момент этим вопросом занимается родная тетя, пока отец будет оформлять документы.

В Куртовке рассказывают, что это был первый серьезный обстрел за три года. Еще в начале вторжения, в 2022 году, сюда прилетало. Но выехали из села всего лишь одна-две семьи, остальные остались тут жить. Потом было тихо, хотя линия фронта недалеко, но военных в селе нет.

А на этот раз по территории села попало несколько авиабомб. Местные подозревают, что причиной стала техника – трактор и экскаватор, которые забрали с территории карьера, поскольку боялись, что могут украсть. Видимо, кто-то навел, или увидели с дрона и начали обстреливать. А вот почему авиабомба попал еще и на детскую площадку, где ничего, кроме жилых домов, вокруг нет?

Местные жители крайне обеспокоены, некоторые даже собираются уехать, чтобы тоже случайно не погибнуть...