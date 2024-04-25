Переносить войну на территорию России стратегически правильно и и идеологически необходимо.

Хотели этого нам? Делали? Откушайте, недорогие соседи! Не обессудьте! Пять-шесть российских европейских областей - это несколько миллионов человек, к которым в дом придет война. Не так, как она пришла в Харьков или Чернигов. И совсем не так, как в Бучу или Ирпень, но мало не покажется.

Я понимаю, что народ России сплотился вокруг Путина, даже в природе центром кристаллизации бывает совершеннейшее дерьмо. Я понимаю, что сотни тысяч безмозглых граждан РФ почему-то защищают свои ебеня под Бахмутом или Запорожьем, хотя расположены родные говна в районе Читы и Хабара.

Я понимаю, что тридцать лет диктатуры и разнузданной пропаганды могут превратить в тупое стадо и более умный народ. Тут просто совпало - и пропаганда сильная и наследственность алкогольная. Ну, повезло правителям с людишками, повезло!

Но мне все-таки очень интересно, на каком этапе валящегося на голову СВО, вместо "гы-гы! Ты бля! Горит!" раздастся первый крик: НАХУЯ МЫ В ЭТО ПОЛЕЗЛИ!