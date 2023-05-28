Маляр объяснила, что для нее означает победа Украины в войне

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, какой она видит победу Украины в войне с российским агрессором. В первую очередь отметила, что это должно быть освобождение всех временно захваченных территорий.

Видео дня

Также она выразила надежду на новый старт несокрушимой Украины. Мнением представитель Минобороны поделилась в эфире канала "Рада" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для меня победа – это освобождение всех наших временно оккупированных территорий. Потому что это не просто земли, это наши люди, которые там находятся вынужденно", – подчеркнула Маляр.

Кроме того, в ее понимании большая победа над страной-агрессором РФ должна дать Украине новый старт к развитию. А также к тому, чтобы подобного террора она больше не испытала.

"Это старт новой Украины, которая после победы обязана стать сильным и несокрушимым государством, чтобы больше такого не повторилось", – добавила Маляр.

По ее словам, хотя присоединение Украины к международным союзам и коалициям, а также зарубежная поддержка ныне важны, наше государство все же должно стать ни от чего не зависимым и сильным в военном плане.

"Мы должны научиться защищать прежде всего сами себя. Должны стать мощными по вооружению, подготовке армии и вообще всего населения Украины", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на второй год войны абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины над агрессором Россией. Примечательно, что в этом убеждении наших граждан нет существенных региональных отличий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!