Мама уговорила дочь остаться еще на денек: в Умани российская ракета убила всю семью

В Умани продолжают прощаться с погибшими жильцами дома по ул. Комарова, 25, куда на рассвете 28 апреля прилетела российская ракета. Она убила сразу 23 жителя этой многоэтажки, из них шестеро были дети. В среду, 3 мая, похоронят целую семью, которая жила в угловой квартире на последнем девятом этаже.

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Дом обвалился – и плач затих

Рано утром 28 апреля жильцы дома по улице Комарова, 25 города Умань Черкасской области мирно спали, когда в их дом прилетела российская ракета. Она разорвалась на седьмом этаже крайнего подъезда.

А на самом верхнем, девятом этаже в своих кроватях спали 10-летняя ученица лицея Алина Барченко, ее старший брат 16-летний Алексей Лысак, их 39-летняя мама Ирина Барченко, 68-летняя бабушка Любовь Барченко и 43-летняя тетка Наталья, которая приехала из Черкасс навестить своих близких.

Один из соседей рассказывал, что когда все произошло, они слышали плач девочки и мамы за дверью квартиры. Мужчина попытался открыть двери, но они не поддались. А потом все обвалилось – и плач затих.

Мама уговорила остаться еще на день

Накануне трагедии Наталья Барченко приехала в Умань навестить родных – маму, младшую сестру и любимых племянников. У самой Натальи своей семьи не было, поэтому для нее Алина и Алексей были любимыми племянниками.

"Она все время ухаживала за ними. Помогала им, готовила, одевала, обувала. Постоянно работала и копила деньги для племянников, чтобы купить им телефоны, ноутбуки. Все время говорила, что у Алины нет того-то, а Леше надо то-то. Она мечтала, что Алексей закончит школу и приедет к ней в Черкассы учиться дальше. Ведь Ирина сама воспитывала детей, помогала маме, ей было тяжело. Ната безумно любила свою маму", – вспоминает подруга Наталии Лаура. Женщина плачет, когда рассказывает о трагедии.

Наталья работала пекарем, в Черкассах снимала квартиру. До большой войны она ездила в Польшу на заработки. А сейчас сообщила подруге, что снова хочет поехать за границу работать. 24 апреля она должна была уволиться и собиралась ехать.

"Может быть, она как раз приехала повидаться с родными. Планировала вернуться в Черкассы 27 числа, но мама буквально умоляла ее остаться еще на денек. И она осталась. Так они вместе и погибли", – продолжает Лаура.

В живых остался только брат

Младшая сестра Ирина была швеей, работала на фабрике в Умани. Сейчас хозяин предприятия помогает с организацией похорон семьи.

"Ирина все время что-то шила, ей нужно было зарабатывать на детей, маме помогать. А дети – Алина и Алексей – были очень веселыми ребятами", – рассказывает двоюродная сестра Татьяна Смульская.

Сейчас она живет за границей, а ее муж остался дома в Умани. Живут они буквально в 15 минутах от дома родственников. В то утро, когда российская ракета обрушила многоэтажку, мужчина был на работе, но услышал взрыв и прибежал на место. С первых минут было понятно, что живым никто в той квартире остаться не мог.

"Он позвонил мне утром и рассказал, что случилось. Потом мы уже связались с их братом Андреем. Он живет под Киевом, сам воевал, но получил травму, у него перелом левой руки, он как раз должен был ехать в госпиталь. Но вместо этого теперь едет на похороны своих родных", – говорит Татьяна.

Лаура добавляет, что когда Андрей получил травму, то с ним оборвалась телефонная связь. Погибшая Наташа тогда три недели искала его, наконец нашла, ездила к нему, заняла деньги на лекарства и одежду брату.

Похоронят погибшую семью в среду, 3 мая, в Умани. Помочь семье можно, перечислив деньги на карту племянницы – дочери брата Карины Барченко 5457 0822 3723 7925.