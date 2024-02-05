"Мангал" не спас: возле Работино ВСУ уничтожили "музейный" российский танк Т-55. Видео

Украинские воины ликвидировали "раритет" российских оккупантов – танк Т-55. Операцию провели в районе села Работино Запорожской области.

Видео дня

Видео в понедельник, 5 февраля, поделился в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко. Защитники нашей страны подбили цель, применив FPV-дрон.

"Реликт с "мангалом". У Работино уничтожили российский танк Т-55. Такие были в СССР сняты с вооружения в 1979 году", – отметил журналист.

"Мангалом" называют дополнительную пассивную защиту, металлическую конструкцию-сетку, которую устанавливают на военную технику сверху на корпус. Считается, что она может помочь в случае атак дронами.

Т-55 – это глубокая модернизация танка Т-54. Его приняли на вооружение еще в 1958 году.

В марте 2023-го группа исследователей Conflict Intelligence Team указала на свидетельства того, что Россия начала снимать Т-54/Т-55 с консервации (в частности, с Центральной базы резерва и хранения танков №1295 в Приморском крае РФ). Эта техника отправлялась на войну против Украины.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 4 февраля 2024 года защитники Украины во время полномасштабной войны уничтожили уже 6348 российских танков.

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