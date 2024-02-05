Воины ВСУ отминусовали еще 810 солдат и пять танков армии РФ

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 810 российских оккупантов. Так, с начала полномасштабной войны в рядах врага было отминусовано 389 560 военнослужащих.

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Также захватчиков лишили большого количества военной техники и вооружения, в частности 54 единицы накануне. О потерях, нанесенных ВС РФ, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за прошедшие сутки защитники сожгли 18 российских артиллерийских систем (всего 9349), четыре боевые бронированные машины (11 822), пять танков (6348), одно средство противовоздушной обороны (664).

Кроме того, воины обезвредили 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 412), семь – специальной техники (1486) врага.

Остальные потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину выглядят так:

– 7173 БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 1848 крылатых ракет;

– 979 РСЗО;

– 332 самолета;,

– 324 вертолета;

– 24 корабля/катера;

– одна подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение прошлой недели ВСУ ликвидировали более 6,6 тыс. оккупантов. За этот период было уничтожено или повреждено около тысячи единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

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