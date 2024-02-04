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За неделю уничтожено около 1000 единиц вооружения и техники войск РФ: статистика

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
2,2 т.
За неделю уничтожено около 1000 единиц вооружения и техники войск РФ: статистика

Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последнюю неделю захватчики потеряли более 6,6 тыс. своих военнослужащих.

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За этот же период уничтожены или повреждены почти тысяча единиц военной техники и вооружений, особенно значительными стали потери захватчиков в артсистемах. Данные по поводу потерь врага с 28 января по 4 февраля опубликовал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За последнюю неделю российская оккупационная армия в Украине потеряла 6640 оккупантов.

Проредили украинские воины и вражескую технику. В общей сложности Россия недосчиталась 924 единиц военной техники и вооружений.

За неделю уничтожено около 1000 единиц вооружения и техники войск РФ: статистика

В частности, украинские воины уничтожили:

  • 63 танка
  • 147 боевых бронированных машин
  • 234 артиллерийских системы
  • семь РСЗО
  • три установки ПВО
  • один корабль
  • 290 единиц автотехники
  • 43 единицы спецтехники
  • один самолет
  • три крылатые ракеты
  • 132 БПЛА.

Напомним, только 3 февраля на линии фронта украинские воины за сутки обезвредили 810 оккупантов и 31 артсистему российской армии. В общей сложности накануне уничтожено 106 единиц российской военной техники и вооружения.

Также 3 февраля украинские воины в Сумской области отразили прорыв российской ДРГ. В ходе боя, который длился полтора часа, украинские воины уничтожили или ранили часть оккупантов, а недобитых отбросили назад на территорию РФ.

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