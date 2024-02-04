За неделю уничтожено около 1000 единиц вооружения и техники войск РФ: статистика
Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последнюю неделю захватчики потеряли более 6,6 тыс. своих военнослужащих.
За этот же период уничтожены или повреждены почти тысяча единиц военной техники и вооружений, особенно значительными стали потери захватчиков в артсистемах. Данные по поводу потерь врага с 28 января по 4 февраля опубликовал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
За последнюю неделю российская оккупационная армия в Украине потеряла 6640 оккупантов.
Проредили украинские воины и вражескую технику. В общей сложности Россия недосчиталась 924 единиц военной техники и вооружений.
В частности, украинские воины уничтожили:
- 63 танка
- 147 боевых бронированных машин
- 234 артиллерийских системы
- семь РСЗО
- три установки ПВО
- один корабль
- 290 единиц автотехники
- 43 единицы спецтехники
- один самолет
- три крылатые ракеты
- 132 БПЛА.
Напомним, только 3 февраля на линии фронта украинские воины за сутки обезвредили 810 оккупантов и 31 артсистему российской армии. В общей сложности накануне уничтожено 106 единиц российской военной техники и вооружения.
Также 3 февраля украинские воины в Сумской области отразили прорыв российской ДРГ. В ходе боя, который длился полтора часа, украинские воины уничтожили или ранили часть оккупантов, а недобитых отбросили назад на территорию РФ.
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