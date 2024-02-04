ВСУ за сутки обезвредили 810 оккупантов и 31 артсистему российской армии

Силы обороны Украины во время боев на фронте в минувшие сутки уничтожили 106 единиц российской военной техники и вооружения. Среди них – десятки артиллерийских систем.

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Но больше всего накануне было ликвидировано живой силы врага – 810 оккупантов, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. В целом по состоянию на 4 февраля 2024 года на украинской земле обезвредили 388 750 военнослужащих армии РФ.

За прошедшие сутки воины уничтожили 31 артиллерийскую систему (всего 9331), 13 боевых бронированных машин (11 818), два танка (6343) захватчиков.

В небе защитники сбили 12 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 7173) и одну крылатую ракету (1848).

Также бойцы сожгли 41 единицу автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 393) и шесть – специальной техники (1479) врага.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны ВСУ проредили российскую армию на 979 РСЗО, 663 средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 24 корабля/катера, подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам издания Bild, Силы обороны Украины затопили уже пятую часть Черноморского флота РФ. До полномасштабного вторжения он насчитывал 70 кораблей.

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