Маркарова: Украина столкнулась с критической нехваткой ракет

Украина столкнулась с критической нехваткой военной техники, в том числе ракет. Однако людей, желающих воевать, все еще достаточно.

Такое заявление сделала госпожа Украины в США Оксана Маркарова в интервью Bloomberg. Она также выразила оптимизм по поводу того, что законодатели Соединенных Штатов выйдут из тупика и наконец проголосуют за пакет помощи Киеву.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать – у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома – но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – рассказала Маркарова.

При этом она добавила, что Украина нуждалась в помощи "еще вчера".

Маркарова также приветствовала принятие в Сенате решения для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. По ее словам, дипломатка "была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку".

"Конечно, оно еще не окончательно, но это лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", – заявила Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Маркарова рассказала, что американский Сенат повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которое ранее провалили. Однако на этот раз из документа исключат пункт о миграционной реформе. Большой пакет помощи не находил поддержки именно из-за "миграционного соглашения", над которым сенаторы работали последние месяцы.

По данным NYT, 7 февраля американский Сенат "застрял" в голосовании по законопроекту о помощи Украине и Израилю после того, как республиканцы заблокировали компромиссный вариант. Он предусматривал оказание помощи в сочетании с "строгими мерами по охране границ". Сенаторы объявили перерыв, так и не продвинувшись в рассмотрении крупного пакета расходов на национальную безопасность.

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