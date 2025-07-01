Масштабный удар по российской боевой авиации и запрос у Пхеньяна северокорейских военных. Анализ потерь врага за месяц

Завершился июнь и вместе с ним первый этап летней наступательной кампании российских оккупационных войск. И результаты месяца как по количеству потерь РОВ, так и по захваченным территориям вызывают острый диссонанс. Хотя в действительности, как бы парадоксально ни звучало, эти цифры свидетельствуют как о провале наступлении оккупантов на начальном этапе, так и об истощении российской армии.

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Хочу сразу сказать, что в этом месяце не было установлено абсолютных рекордов по категориям, но каждая из них была показательна именно в вопросах истощения РОВ. Как обычно, свой обзор начну с потерь личного состава оккупантов, к которому у нас зачастую подвязана сразу и статистика их продвижения и захвата территорий Украины.

Потери личного состава

В июне российские оккупационные войска лишились 32 420 человек. Это самый низкий показатель потерь РОВ с апреля 2024 года и минимальный с начала 2025-го.

В ходе прошлого обзора мы уже говорили о том, что послужило причиной снижения потерь российских войск. Это комплекс причин: тактика ведения штурмовых действий РОВ (штурмы по 2-3 человека вместо отделения или роты), интенсификация применения fpv-дронов (как предварительная, так и сопровождающая штурмы) и ряд других.

Также к причинам можно отнести медленный переход и самих Сил обороны Украины от режима противостояния классической российской армии с большим количеством техники к противостоянию РОВ основным ударным потенциалом, которым становятся пехота с ЛТС (легкими транспортными средствами) и fpv-дроны.

И пока этот процесс адаптации продолжается… с задержкой по оперативности минимум на полгода, негативно коррелирует соотношение потерянных территорий к потерям РОВ.

В июне российские оккупанты захватили 497 км² территории Украины, понеся потери в 32 420 личного состава, исходя из чего пропорция составляет 65 тел/1 км², что опять-таки является самым низким показателем не только с начала этого года.

Напомню, что в 2024 году пропорция в среднем составляла 128 чел./1 км², в январе 2025-го – 150/1 км², в феврале – 190/1 км², в течение апреля – 194/1 км². То есть на протяжении первого квартала года сохранялась тенденция роста потерь РОВ в соотношении с километром захватываемых территорий.

Стоит отметить, что тенденция приняла негативный характер с марта этого года.

С другой стороны, если на первый взгляд все так хорошо у РОВ с этой пропорцией, то почему Москва в очередной раз запросила у Пхеньяна северокорейских военных? Также вопрос – почему по ряду направлений усиление наступлений и подкрепление сил противника осуществляется за счет соседних подразделений, а не некоего резерва из-за Урала?

Ответ прост: РОВ сейчас воюет на пределе того людского ресурса, который они способны компенсировать мобресурсом ежемесячно. Как только рост потерь возобновится и выйдет за пределы 40 тыс. в месяц, это кардинальным образом повлияет на пропорцию потерь и захватываемых территорий.

Потери танков

В июне российские оккупационные войска потеряли 111 танков.

Это самый низкий показатель за период с мая 2023 года. В свою очередь это и демонстрация тенденции истощения РОВ в компоненте ОБТ и тотальной экономии танков в российских войсках.

Потери ББМ

Аналогичная история и с боевыми бронированными машинами. В июне РОВ потеряли 272 ББМ, что также является антирекордом потерь с мая 2023 года.

В течение июня российские оккупанты предприняли только одну механизированную атаку с большим количеством ББМ, но, потеряв 15 единиц техники, даже не доехали до непосредственной линии боестолкновения.

В российских войсках функции ББМ повсеместно заменили гражданские автомобили и прочие легкие транспортные средства – квадроциклы, багги и мотоциклы.

Потери ствольной артиллерии

В июне РОВ потеряли 1 227 единиц ствольной артиллерии, что не является рекордом, но представляет собой достаточно высокий показатель.

Тем не менее по обращениям Москвы к Пхеньяну в вопросах предоставления помощи в технике можно заметить, что это касается именно артиллерии.

Из этого, а также из присутствия в зоне боевых действий у РОВ большого количества очень старых советских образцов ствольной, буксируемой артиллерии можно сделать вывод, что с этой компонентой у российской армии в ближайшее время возникнут такие же трудности, как и с основными боевыми танками и ББМ.

В целом именно такой исход и был ожидаем ко второй половине 2025 года – истощение артиллерийской компоненты противника. Этот процесс мы сейчас и можем наблюдать.

Потери РСЗО

В июне РОВ потеряли 26 реактивных систем залпового огня, что ничем не отличается от среднестатистического показателя – за исключением того, что среди ликвидированных систем была северокорейская 240-мм М1991.

Кроме северокорейской РСЗО, нашим войскам попадаются в качестве целей гомункулусы, представляющие собой скрещивание флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-6000 с шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, "Урал-4320" и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2!

Отдельно стоит отметить и тот факт, что РОВ все чаще стали использовать северокорейские буксируемые легкие 107-мм РСЗО Type-75.

Потери ПВО

Российские оккупационные войска в течение июня потеряли 17 систем противовоздушной обороны.

Это является среднестатистическим показателем без сюрпризов, но и, в свою очередь, демонстрирует системную работу украинских войск и спецслужб в сфере нейтрализации этой компоненты.

Боевая авиация

Давно мы не упоминали эту категорию в ходе ежемесячных обзоров потерь РОВ. Не упоминали, поскольку в основном это были единичные потери, без особых рекордов. Но только не в июне.

Благодаря феноменальной операции СБУ "Паутина", а также нескольким менее масштабным ударам по российским аэродромам, в июне ВКС РФ потеряли 48 боевых самолетов тактического и стратегического значения.

С начала полномасштабного вторжения это третий показатель потерь РОВ этой компоненты и самый высокий с апреля 2022 года!

Потери автотранспорта

В июне РОВ потеряли 3 371 единицу автомобильного транспорта, что не является абсолютным рекордом, и стоит отметить, что российские войска в течение месяца меньше применяли ЛТС.

Это также является демонстрацией ограниченных возможностей, которые стали возникать у РОВ по мере нараставших на протяжение всего 2025 года потерь в категории легких транспортных средств.

Только с начала 2025 года в зоне боевых действий российские войска потеряли более 21 тысячи единиц автотранспорта. Разумеется, здесь даже "Жигулями", "буханками" и мотоциклами не обойтись. С такой интенсивностью потерь в какой-то момент и их на всех хватать не будет, и старые, проверенные временем мясные штурмы снова станут актуальными.

Так и произошло.

Потери спецтехники

В этой категории в июне потери у РОВ не представляли собой некий феноменальный показатель и составили 18 единиц. Что вполне закономерно.

Выводы

В июне российские оккупационные войска завершили первую фазу своего летнего наступления с весьма посредственным результатом – 497 км². И хотя потери РОВ не продемонстрировали сколь-нибудь серьезных рекордов, налицо очевидное истощение целого ряда категорий.

РОВ стали намного меньше применять в зоне БД бронированной техники, ОБТ и ББМ, снижается присутствие ствольной артиллерии, реактивные системы все чаще заменяются либо северокорейскими образцами, либо гомункулусами.

Примечательно и то, что у российской армии уменьшается и количество легких транспортных средств, применяемых при штурмах. Все чаще отдается предпочтение штурмам пехотой, небольшими группами.

Таким образом, решение вопроса с наступлением РОВ сейчас лежит в плоскости решения проблемы с их превосходящим людским ресурсом. Проблематика повышения потерь противника должна стать одной из основных в ближайшее время – с учетом успешности истощения механизированной компоненты.

Что-то мне подсказывает, что до конца полномасштабной войны по ряду категорий среди потерь РОВ рекордов мы уже никогда не увидим. А все потому, что…

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".