Масштабы ампутаций в Украине достигли уровня Первой мировой войны – Wall Street Journal

С начала широкомасштабной войны десятки тысяч человек в Украине лишились конечностей, чего не было в недавних вооруженных конфликтах на Западе. Таким образом масштабы ампутаций в Украине достигли уровня Первой мировой войны.

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Об этом пишет Wall Street Journal. По оценкам экспертом, 20 000–50 000 украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.

Фактическая цифра может быть выше, потому что для регистрации пациентов после прохождения процедуры требуется время. Некоторым ампутируют части тела через несколько недель или месяцев после ранения. А с началом контрнаступления ВСУ война может вступить в более жестокую фазу.

Для сравнения, около 67 000 немцев и 41 000 британцев были вынуждены ампутировать конечности во время Первой мировой войны, когда эта процедура была единственной доступной для предотвращения смерти.

Правительство Украины не комментирует эти цифры. Точную статистику потерь Киев держит в секрете, чтобы не деморализовать население.

Немецкая компания Ottobock, крупнейший в мире производитель протезов, который работает с Киевом, чтобы помочь людям с ампутированными конечностями, оценивает количество людей с ампутированными конечностями примерно в 50 000 человек на основе данных правительства и медицинских партнеров.

В то же время киевская благотворительная организация Houp Foundation оценивает количество серьезных травм, полученных в результате войны, в 200 000 человек.

Такие цифры отражают то, как Россия ведет войну, активно применяя мины и артиллерию, ракеты и беспилотники, нанося удары как по солдатам, так и по мирным жителям.

Напомним, 33-летний украинский защитник Михаил Юрчук, потерявший руку и ногу под Изюмом, получил бионический протез. Теперь он снова может двигать пальцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девочка Яна Степаненко, которая во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске Донецкой области потеряла обе ноги, прошла протезирование в США. Теперь она снова может уверенно ходить.

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